الرئيسية/محلياتحافلات المدينة تعزز شبكتها بـ16 مسارًا و476 محطةإضافة مسار ومحطات جديدة وزيادة الرحلات اليومية بدءًا من 1 أكتوبر30 سبتمبر 2026 12:52آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 12:52حافلات المدينة المنورة توفر خدمة نقل مريحة للمسافرين والزوارأأالمدنية المنورة:أخبار 24القطار السريعحافلات النقل العامالمدنية المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلة القتل تعزيرًا بحق نيجيرية هربت الكوكايين إلى المملكةآل الشيخ: حماية المساجد تعزز طمأنينة المصلينمبادرة لتشجير الحدائق العامة بمشاركة 400 طالب بالشرقية"الأرصاد": أمطار ورياح على عدة مناطق