الرئيسية/محلياتحجز الفحص الطبي للعمالة المنزلية الوافدة حديثاً إلكترونياًعبر "صحتي" و"مساند" تسهيلاً لإصدار الإقامة9 نوفمبر 2026 14:06آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 14:16شعار وزارتي الموارد البشرية والصحةأأالرياض:أخبار 24وزارة الصحةفحص العمالةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالعمالة المنزليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد تأثر مناسبة بالمطر.. الأرصاد تحذر من تجاهل بيانات الطقستوسعة مطار المدينة لاستقبال 18 مليون مسافر بحلول أكتوبر 2027 إخراج 400 مبنى من الخدمة لعدم استيفائها معايير خدمة ضيوف الرحمنخاصتقسيط غرامات القطاعين الخاص وغير الربحي عبر "اعتماد"