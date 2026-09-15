الرئيسية/محلياتحصر التصرفات العقارية عبر السجل العقاري بحائل والشرقيةالانتقال المنظم يعزز موثوقية السجلات العقارية16 سبتمبر 2026 01:14آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 01:14 الهيئة العامة للعقار أأالشرقية:أخبار 24وزارة العدلضريبة التصرفات العقاريةالهيئة العامة للعقارالسجل العقاريحائلالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانتهاء موسم الرعي في محمية الإمام عبدالعزيزتحويل الدراسة "عن بُعد" في جامعة الملك خالد انتهاء فترة استقبال طلبات في "التوازن العقاري" بالرياضوزير السياحة يعلن غدًا عن تفاصيل منتدى TOURISE