الرئيسية/محلياتحظر تداول منتجات التجميل على شكل حقن وقوارير طبيةمهلة حتى نهاية العام لتصحيح الأوضاع10 أغسطس 2026 13:59آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 14:42الهيئة العامة للغذاء والدواءأأالرياض:سليمان العنزيالغذاء والدواءالهيئة العامة للغذاء والدواءمستحضرات التجميلمنتجات التجميلالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقورمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوباتبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية