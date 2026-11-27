الرئيسية/محلياتحماية جديدة تدعم ابتكار الأصناف النباتية ومنح تعويض لمالكهاالنظام يمنح الأشجار والأعناب حماية تمتد إلى 25 عامًا 27 نوفمبر 2026 21:59آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 21:59باحثون في مجال الأصناف النباتيةأأالرياض:أخبار 24الاشجارالنباتاتالهيئة السعودية للملكية الفكريةبراءات الاختراعالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحديد ضوابط منح براءات الاختراع ونماذج المنفعةإنشاء مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت لتعزيز جودة الحياةأمطار رعدية ورياح على عدة مناطق حتى الخميستنظيم التعيينات والمزايا المالية.. تفاصيل لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة