الرئيسية/محلياتحملة لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية في المدينة نثر 18.7 ألف كجم من البذور 21 أكتوبر 2026 00:21آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 00:211 / 3 الحملة التي ينفذها "تنمية الغطاء النباتي" أأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةحماية الغطاء النباتيالزراعةالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"خير أمطارنا بوعي أفعالنا".. حملة لتعزيز السلامةرصد 38 مخالفة في رمي مخلفات البناء بالرياضإضافة محطة لـ"حافلات المدينة" لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة "التأمينات" تستحدث صفحة للأخطار المهنية بمنصة البيانات المفتوحة