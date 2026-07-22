الرئيسية/محلياتحملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في نجرانجهود متواصلة لتعزيز الصحة الحيوانية ومكافحة السعار22 يوليو 2026 11:42آخر تحديث : 22 يوليو 2026 11:42تحصين الحيوانات الأليفة ضد السعارأأنجران:أخبار 24المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتهامنطقة نجراننجرانالحيوانات الاليفةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مستشار ذكي لتسهيل الوصول لبيانات كود البنية التحتية بالرياض"البيئة": التشجير ركيزة أساسية لخفض درجات الحرارة19 مليون م2 من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالمدينةبدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة "مائي" غدًا