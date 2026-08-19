الرئيسية/محلياتحملة وطنية لرصد التجاوزات البيئية في 35 واديًا بالمملكةشملت مسح 23 مليون م² بالرياض19 أغسطس 2026 15:48آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 15:481:13جانب من أعمال رصد التجاوزات البيئيةأأالرياض:أخبار 24التلوث البيئيحماية البيئةالتلوثالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعودة للدراسةكيف نحمي أطفالنا من العدوى في المدارس؟"الأرصاد": الصيف يقترب من نهايته والخريف يبدأ أرصادياً في أول سبتمبر بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من "مواقف المدينة" تخريج دفعة جديدة من دورات الفرد الأساسي الموحد بالمنطقة الجنوبية