الرئيسية/محلياتحملة وطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاففي جميع مناطق المملكة وتستهدف الفئات العمرية من 6 أشهر إلى 18 سنة20 أغسطس 2026 15:01آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 15:01صورة أرشيفية للتطعيم ضد الحصبةأأالرياض:سليمان العنزيالمدارسوزارة الصحةالصحةالحصبةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"المياه الوطنية" تنفذ مشروعًا لنقل المياه المعالجة إلى غابة جدة"هيئة التأمين" تُوجه بتوفير منتج تأمين صحي جديد بدون موافقات طبيةإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطنياستمرار فرص الأمطار على عدد من مناطق المملكة