الرئيسية/محلياتخادم الحرمين: اليوم الوطني نستذكر فيه أسس المملكة الراسخةالملك سلمان: نسأل الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها23 سبتمبر 2026 17:04آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 17:19خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزاليوم الوطني السعوديخادم الحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق الإنذار المبكر في جازان ونجرانوزير الدفاع : نفخر في اليوم الوطني بتاريخ المملكة وحاضرها تأجيل عروض الألعاب النارية والدرون الخاصة باليوم الوطنياليوم الوطنينسيج واحد.. كيف تكّون المجتمع السعودي؟