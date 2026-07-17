الرئيسية/محلياتخادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة وعبّر النائب العام عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين17 يوليو 2026 16:57آخر تحديث : 17 يوليو 2026 17:00خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأأالرياض:أخبار 24النائب العامالنيابة العامةخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار صيفية متوقعة على 6 مناطقالدفاع المدني يحدد 5 إجراءات لضمان سلامة استخدام الغازجمرة القيظ تبدأ اليوم.. حرارة في ذروتها بالمملكةتوقيع عقد إنشاء مقر جديد لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة