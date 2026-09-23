الرئيسية/محلياتخادم الحرمين يوجّه بإطلاق اسم الملك عبدالعزيز على جامع شمال الرياضبناءً على ما عرضه ولي العهد23 سبتمبر 2026 17:26آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 17:32خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينجامع الملك عبدالعزيزولي العهد الأمير محمد بن سلمانالملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطنيمن الدرعية إلى العرضة.. البيرق الذي لا يسقطألقاب الملك عبد العزيز.. شواهد تاريخية تجسد مسيرة التوحيدعروض جوية وبحرية تضيء سماء الخبر احتفالاً باليوم الوطنيالدفاع المدني: زوال الخطر عن نجران وجازان