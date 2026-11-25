الرئيسية/محلياتخادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بحساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل بناءً على ما رفعه ولي العهد25 نوفمبر 2026 17:40آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 18:44خادم الحرمين الشريفين وولي العهدأأالرياض:أخبار 24الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانبرنامج حساب المواطنالملك سلمان بن عبدالعزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتخصصي يتصدر مستشفيات الشرق الأوسط في تصنيف "نيوزويك" 2027جامعة "الحدود الشمالية" ضمن أفضل 250 جامعة في تصنيف التايمز"ڤيا رياض".. من وجهة موسمية إلى وجهة فاخرة دائمةأمير تبوك يشهد توقيع اتفاقيتين لزراعة 1.5 مليون شجرة