الرئيسية/محلياتخدمة لحظية لرصد كثافة المطاف والمسعىرمز QR يتيح متابعة كثافة المطاف والمسعى مباشرة18 يوليو 2026 02:55آخر تحديث : 18 يوليو 2026 03:06الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمةأأمكة المكرمة:أخبار 24الطوافالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويالعمرةالمسجد الحرامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: زوال الخطر عن الخرج وينبع"طويق" تطلق برامج تنفيذية جديدة لتأهيل القيادات الوطنيةافتتاح جسر "مرحبًا ألف" يعزز حركة الطرق في عسيرأمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في "سوق القوزين"