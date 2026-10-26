الرئيسية/محلياتخريجو الطب الأعلى رواتب بمتوسط 16.9 ألف ريالكلية الهندسة التطبيقية بالمزاحمية الأعلى إلحاقًا لخريجيها بسوق العمل26 أكتوبر 2026 13:32آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 13:32واجهة مركز الجامعة بجامعة الملك سعود في الرياضأأالرياض:سليمان العنزيالرواتبالتوظيفالاطباء السعوديينطب الاسنانجامعة الملك سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البحرية" تُعوّم سفينة "جلالة الملك نيوم" في إسبانياإطلاق خدمة "أبشر سفر للزوار" للقادمين عبر المنافذ البريةالتوسع في "كاميرات الجسم" للمراقبين الميدانيين بأمانة الرياضتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بوافد هرّب الهيروين إلى المملكة