الرئيسية/محلياتخريطة تفاعلية تسهّل معرفة كثافة المطاف والمسعىتساعد على اختيار الأوقات الأقل ازدحامًا17 أكتوبر 2026 16:16آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 16:161 / 2الخريطة التفاعلية بأحد المواقع في المسجد الحرامأأمكة المكرمة:أخبار 24الطوافالمسجد النبويالحرمين الشريفينالمسجد الحرامالتعليقاتأأخبار ذات صلة1051 حالة ضبط ممنوعات بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع"الغطاء النباتي" يستكمل نثر البذور البرية في 4 مواقع بالجوفضبط نحو 14 ألف مخالف وترحيل 9.5 آلاف خلال أسبوعالقتل تعزيرًا لـ5 مواطنين انضموا لتنظيم إرهابي وأطلقوا النار على رجال أمن