الرئيسية/محلياتخطيبا الحرمين يؤكدان مكانة العلم وأهمية القدوة في بناء الأجيالالحذيفي: إعداد الناشئة أمانة مشتركة بين الأسرة والمدرسة28 أغسطس 2026 14:41آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 14:41الشيخ علي الحذيفي يلقي خطبة الجمعة اليوم في المسجد النبويأأمكة المكرمة - المدينة المنورة:أخبار 24الشيخ علي الحذيفيالمسجد النبويخطبة الجمعةالمسجد الحرامالدكتور عبدالله الجهنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس الوزراء يقرر إلغاء منصة "مراسلات"الجاسر يختتم زيارته لدمشق بـ4 اتفاقيات تعزز مسار التعاون مع سوريا"شؤون الحرمين" تستعرض التقنيات الذكية والتوأم الرقمي في "ليب""الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة مكة