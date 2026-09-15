الرئيسية/محلياتدراسة: نصف السعوديين تعرضوا لمحاولة احتيال43 % من الذين تعرضوا للاحتيال تمكنوا من استرجاع أموالهم15 سبتمبر 2026 14:14آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 14:49محاولة احتيال إلكترونيأأالرياض:سليمان العنزيحماية المستهلكالاحتيالجرائم الاحتيال الماليالنصب والاحتيالالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 اتفاقيات لتوطين مستحضرات حيوية بأثر اقتصادي 4.4 مليارات56 مليون ريال لتطوير خدمات 804 مساجد بعدد من المناطق القتل تعزيراً بحق مقيم ارتكب جرائم إرهابية بالقصيم"الوزراء": أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس