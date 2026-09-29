الرئيسية/محليات"رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" توسعان التعاون الدولي باتفاقيتين في برونايتربط هذه الاتفاقية فرص الاستثمار والتطوير في مكة والمدينة29 سبتمبر 2026 21:47آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 22:08جانب من توقيع الاتفاقيتين في برونايأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةرؤى المدينة القابضةرؤى الحرم المكيالتعليقاتأأخبار ذات صلة ضبط منتجات ببتيدات غير مسجلة ومجهولة المصدر"هيئة النقل" تمدد السماح بالتعاقد لنقل البضائع للغير 6 أشهرمجتمع أبحاث المياه يُختتم بتوقيع 12 اتفاقية واستقبال 130 مقترحًا بحثيًا"الشورى" يطالب بتصميم وبناء مؤشر جاهزية القوى العاملة