الرئيسية/محليات"رئاسة الحرمين" تدين تكرار استهداف الحوثي لمكة والمدينة الاعتداءات تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية7 نوفمبر 2026 02:56آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 02:56رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويمليشيات الحوثيمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلة319 مخالفة خلال 4 آلاف جولة رقابية في طريف 11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج سفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا قبل حفل زفاف نجله بساعات.. وفاة مدير تعليم محايل ونجران سابقاً