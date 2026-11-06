الرئيسية/محليات"رئاسة الحرمين" تدين تكرار استهداف مكة والمدينة الاعتداءات تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية7 نوفمبر 2026 02:56آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 04:59رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويمليشيات الحوثيمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنها الرياض.. أمطار متوقعة على معظم المناطق319 مخالفة خلال 4 آلاف جولة رقابية في طريف 11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج سفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا