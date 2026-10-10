الرئيسية/محلياترحيل عمران العمران أول رئيس تحرير لصحيفة "الرياض"توفي عن 93 عامًا بعد مسيرة حافلة في الصحافة والأدب والعمل الحكومي10 أكتوبر 2026 14:27آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 14:27الأديب والصحفي السعودي عمران بن محمد العمرانأأالرياض:أخبار 24الصحافة السعوديةالتراث الثقافيالشعر و القصائدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصاص من وافد قتل مواطنًا بأداة حادة"الحمزة" تحصد وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإداريةضبط 14 ألف مخالف وترحيل أكثر من 10 آلاف خلال أسبوع1.4 مليون ريال لأغلى صقر منغولي بمزاد الصقور