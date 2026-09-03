الرئيسية/محلياترصد 3 آلاف مخالفة ببنية الرياض التحتية في أغسطس40 ألف جولة رقابية و19 ألف بلاغ لمتابعة امتثال مشاريع البنية التحتية3 سبتمبر 2026 12:22آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 12:30جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في الرياضأأالرياض:أخبار 24البنية التحتيةمدينة الرياضمركز مشاريع البنية التحتية بالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الثقافة" تدشن المنصة الموحدة "ثقافتي" خلال "ليب 2026"القتل تعزيرًا لمواطن هرب "الإمفيتامين" إلى المملكةوزير التعليم يبحث في إندونيسيا تعزيز التعاون في الابتكار والبحث العلميتجمع مطارات الثاني يحصد 36 اعتمادًا دوليًا و3 جوائز عالمية