الرئيسية/محلياترصد 3 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية في الرياض تنفيذ 37 ألف جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية خلال يوليو 5 أغسطس 2026 19:09آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 19:24مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضأأالرياض:أخبار 24مشاريع حكوميةمدينة الرياضمركز مشاريع البنية التحتية بالرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةطريق رفحاء - حائل الجديد شريان يعزز الربط بين مناطق المملكة 80 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد الرياض5.3 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري في يوليو منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 مواطن ومواطنة للتبرع بالأعضاء