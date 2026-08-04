الرئيسية/محلياترصد 55 مخالفة لاشتراطات نقل المياه بالدمام جولة رقابية على ناقلات المياه لحماية المستفيدين 4 أغسطس 2026 23:01آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 23:01جولة رقابية على ناقلات المياه بالدمامأأالدمام:أخبار 24مياه الشربالهيئة السعودية للمياهالمخالفات الصحيةمخالفات تجاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمناستكمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمينمنح ميدالية الاستحقاق لـ25 مواطنًا ومقيمًا لتبرعهم بالدم 50 مرة"الحج" تعتمد تقييم شركات خدمة الحجاج لموسم 1447