الرئيسية/محلياترفحاء تغلق 11 منشأة وتضبط 32 مخالفة في أغسطسأزالت البلدية أكثر من 11.2 ألف متر من مخلفات الهدم3 سبتمبر 2026 02:17آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 02:17شملت الجولات 424 زيارة لأسواق النفع العام والمنشآت التجاريةأأرفحاء:أخبار 24امانة الحدود الشماليةرفحاءالحدود الشماليةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرعاية الملك.. انطلاق الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرةتخريج 648 فردًا في معهد الجوازات بالرياض39 جولة رقابية على السوق العقاري في شهرالصحة القابضة: لا صحة لما تم تداوله حول رسوم تدريب أطباء الامتياز