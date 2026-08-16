الرئيسية/محلياترفع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70% بدءًا من فبراير 2027يستهدف القرار مهن مدير ومهندس وأخصائي إدارة مشاريع16 أغسطس 2026 14:26آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 14:42شعارا وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبلديات والإسكانأأالرياض:أخبار 24التوطينوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةوزارة البلديات والإسكانالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلة9 ضوابط للتخفيضات و3 حقوق للمستهلك عند التسوق5 اشتراطات مهمة لمحطات الحافلات لتعزيز سلامة الركابافتتاح "سڤن تبوك" بتجارب غامرة ومناطق ترفيه تفاعليةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمروج حشيش في المدينة