الرئيسية/محلياترفع نسبة توطين 94 مهنة فنية هندسية إلى 35% يُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر 8 نوفمبر 2026 16:36آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 16:36وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24التوطينالمهن الهندسيةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمشروع لربط طريقي "المدينة" و"الملك فيصل" في جدةاستمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع"زاتكا" تُتيح خدمة "مستشار الأعمال" الإلكترونيةوظائف شاغرة للرجال بـ"الخارجية" عن طريق النقل