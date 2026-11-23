الرئيسية/محليات"ريف السعودية" يسهم في زراعة 31 مليون شجرةالفواكه تستحوذ على النصيب الأكبر بنحو 25 مليون شجرة23 نوفمبر 2026 13:26منظر طبيعي يجمع الخضرة والجبال الشاهقة في منطقة ريفية بالمملكةأأالرياض:أخبار 24الاشجارالسعودية الخضراءبرنامج ريفبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط جديدة لحماية الأطفال في مراكز الضيافة الأهليةاليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية للمركبات الخليجية بالمملكة أجواء غائمة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المدينة تستضيف منتدى دولياً لمناقشة مستقبل العمارة