الرئيسية/محليات زوال الخطر عن أبها والخميس والطائف ونجران وجازاندعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة2 نوفمبر 2026 09:02آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 11:48تنبيه زوال الخطر يظهر على شاشة هاتف ذكيأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرابهاالطائفصافرات الانذارجازانالدفاع المدنيخميس مشيطنجرانالتعليقاتأأخبار ذات صلة91 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال 9 أشهراعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبيةاستمرار الحالة المطرية على جازان وعسير والباحةحملة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء في عسير