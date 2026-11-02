الرئيسية/محليات زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط والطائف ونجراندعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة2 نوفمبر 2026 09:02آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 09:13تعرض شاشة الهاتف الذكي تنبيهًا وطنيًا للطوارئ حول خطر سقوط مقذوف، مع تعليمات للسلامة والاتصال بالطوارئأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرصافرات الانذارالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار الحالة المطرية على جازان وعسير والباحةحملة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء في عسيرصقران شاهين يحصدان 382 ألف ريالتدشين الهوية الجديدة لأكاديمية الخطوط الحديدية