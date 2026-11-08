الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن الدمام والظهران وبقيق والرياض ونجرانحث الدفاع المدني السكان على التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية8 نوفمبر 2026 05:38آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 09:22تعرض شاشة الهاتف الذكي تنبيهًا وطنيًا للطوارئ حول خطر سقوط مقذوف، مع تعليمات للسلامة والاتصال بالطوارئأأالدمام:أخبار 24الدفاع المدنيالظهرانالدمامالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط وإتلاف 20 طناً من الأغذية منتهية الصلاحية بتبوكتوقعات بحالة مطرية على جازان وعسير والباحة ومكةاعتراض 5 صواريخ باليستية و"كروز" بالرياض والشرقية والجنوبيةنفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك