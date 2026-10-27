الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن الرياض والشرقية ونجران والخميس وأبهاالدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة27 أكتوبر 2026 03:06آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 14:54تنبيه بزوال الخطر يظهر على شاشة هاتف ذكي — HPأأالشرقية:أخبار 24الانذار المبكرالخرجالدفاع المدنيالشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإتاحة برنامج Global Entry لتسهيل سفر المواطنين إلى أمريكاالقصاص من مواطن قتل آخر عمداً بدهسه بمركبةتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضتسليم 54 مليون شحنة وطرد بريدي خلال 3 أشهر