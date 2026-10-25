الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن الرياض وخميس مشيط وأبها والنماص وتنومةدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة25 أكتوبر 2026 06:04آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 11:20تنبيه زوال الخطر على شاشة هاتف ذكيأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرابهاتنومةالدفاع المدنيالنماصخميس مشيطالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار الحالة المطرية بجازان وعسير ومكةالسديس: استهداف مكة والمدينة يؤكد نوايا الحوثيين الخبيثة950 نقطة اهتمام بالحرمين تختصرها خريطة تفاعلية بـ7 لغاتالصقور المهاجرة.. موسم يترقبه طوّاريح شمال المملكة