الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن الشرقية والخرج وجازان وأبها والخميسدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة28 نوفمبر 2026 01:09آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 14:55الإنذار المبكرأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالخرجصافرات الانذارمنطقة جازانالدفاع المدنيالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026ضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوعيمثلون 57 دولة.. "كاوست" تخرّج 524 طالبًا وطالبة من الدراسات العليااعتراض 4 صواريخ كروز وباليستية باتجاه منطقتي الرياض والجنوبية