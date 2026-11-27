الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن الشرقية والخرج وجازان وجيزان وأبهادعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة28 نوفمبر 2026 01:09آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 17:48الإنذار المبكرأأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالخرجصافرات الانذارمنطقة جازانالدفاع المدنيالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد للخميس5 ميداليات عالمية للمملكة في معرض ومسابقة الابتكار "سيف 2026""الفضلي" يشارك في غرس الشتلات بمتنزه أبا القلات بالمجمعةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026