الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن جيزان وأبها وخميس مشيطدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة.20 نوفمبر 2026 03:03آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 05:30صفارة إنذار بيضاء اللون مثبتة على عمود طويل أأالرياض:أخبار 24أبهاصافرات الانذارجيزانالدفاع المدنيخميس مشيطاجهزة الانذارالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 4 مناطق اعتراض مسيرتين وصاروخ باليستي باتجاه الجنوبيةالرياض الأولى عالميًا في الخدمات الإلكترونية المحليةجامعة الملك عبدالعزيز تتصدر QS للاستدامة عربيًا ومحليًا