الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن محافظتي ينبع وشرورةدعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة5 نوفمبر 2026 10:41آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 12:36تعرض شاشة الهاتف الذكي تنبيهًا وطنيًا للطوارئ حول خطر سقوط مقذوف، مع تعليمات للسلامة والاتصال بالطوارئ.أأشرورة:أخبار 24الانذار المبكرمحافظة شرورةصافرات الانذارالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المدينة70.7 مليون راكب عبر المنافذ البرية خلال 2025"الأرصاد": هطول أمطار على أجزاء من 9 مناطقالطيور بمحمية الملك سلمان.. التنوع يرتفع بأكثر من 55%