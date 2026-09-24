الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن مكة المكرمة والطائف وجدة وينبع وتبوكالدفاع المدني يدعو إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمهر والتصوير24 سبتمبر 2026 13:27آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 13:50صافرات الانذار التابعة للمنصة الوطنية للإنذار المبكر أأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرصافرات الانذارالمديرية العامة للدفاع المدنيالدفاع المدنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطنيمجلس الملك عبدالعزيز.. برلمان مفتوح يُدير الدولةاليوم الوطنيرحلة واحدة.. بدأت منها حكاية "السعودية""العقاري" يودع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" في سبتمبرإصدار 141 ألف رخصة بنية تحتية في الرياض منذ بداية العام