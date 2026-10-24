الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن مكة وجدة والطائف والرياض ونجرانأطلق الدفاع المدني إنذارات تحذير كذلك في ينبع ووادي الدواسر24 أكتوبر 2026 03:57آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 11:41الدفاع المدني يعلن إطلاق الإنذار المبكر أأالرياض:أخبار 24الانذار المبكرالدفاع المدنيوادي الدواسرالرياضنجرانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": ضباب كثيف متوقع على المنطقة الشرقية اعتراض 3 صواريخ بالرياض والطائف وينبع ومسيّرة في الشرقيةبيع صقرين بـ291 ألف ريال في سابع أيام مزاد الصقور أمانة المدينة تستحدث 4 مداخل ومخارج جديدة لتسهيل المرور