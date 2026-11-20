الرئيسية/محلياتزوال الخطر عن منطقة جازان وأبها وخميس مشيط ونجراندعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة.20 نوفمبر 2026 03:03آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 17:32صفارة إنذار بيضاء اللون مثبتة على عمود طويل أأالرياض:أخبار 24أبهاصافرات الانذارجيزانالدفاع المدنيخميس مشيطاجهزة الانذارالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط جديدة للتنزه في محمية الملك عبدالعزيزضوابط استثمار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في التعليم العامإتاحة التظلم على المخالفات أمام الجهات الحكومية خلال 60 يوماً"الجضعي" يزور مستشفى غايز بلندن لتطوير العلاجات المتقدمة