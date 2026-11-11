الرئيسية/محلياتزوال الخطر في خميس مشيط والطائف وينبعضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة11 نوفمبر 2026 21:57آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 22:22صافرات الإنذار التابعة للمنصة الوطنية للإنذار المبكرأأخميس مشيط:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةالمديرية العامة للدفاع المدنيرقم الطوارئالدفاع المدنيخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةجريان شعيب مركز المربع بمحافظة المذنبخاصأمانة الشرقية تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار بـ570 آليةتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيم"كاوست" تفتتح أكبر منشأة بالعالم لإحياء الشعاب المرجانية