الرئيسية/محليات"سباهي" تجدد اعتماد 4 مراكز صحية بالقصيمبعد تحقيقها معايير الاعتماد المطلوبة 12 يوليو 2026 16:33آخر تحديث : 12 يوليو 2026 16:33الممارسون الصحيون بمراكز المملكة الصحيةأأالقصيم:أخبار 24المراكز الصحيةمنطقة القصيمالتجمعات الصحيةالمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ديوان المظالم": الإجازة العادية حق للموظف ولو كان مقصرًاوزارة الموارد البشرية توقف 12 مكتب استقدام لمخالفات جسيمةإطلاق برنامج "التمويل البديل" لدعم تملك المساكنالمفتي العام يستقبل رئيس الشؤون الدينية لبحث جهود الحرمين