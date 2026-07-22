الرئيسية/محليات "سباهي" يحصل على اعتماد "الإسكوا" للمرة الثالثة حقق البرنامج الدرجة الكاملة بنسبة 100% في جميع متطلبات التقييم22 يوليو 2026 22:17آخر تحديث : 22 يوليو 2026 22:17المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحيةأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030الرعاية الصحيةالمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيةالقطاع الصحيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"نزاهة": إيقاف مسؤولين وموظفين ومقيمين في قضايا فسادوزير العدل يبحث في تركيا تعزيز التعاون العدلي والقانوني 6 محطات تمنح عشاق الأدرينالين تجارب استثنائية في الصيفالقدية تنضم إلى نخبة الوجهات العالمية