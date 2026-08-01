الرئيسية/محليات"سبل" تصدر طوابع تذكارية لمحمية الإمام عبد العزيزتضم المحمية مجموعة من الكائنات الفطرية الأصيلة والنادرة1 أغسطس 2026 03:46آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 03:46"سبل" تصدر طوابع تذكارية لمحمية الإمام عبد العزيزأأالرياض:أخبار 24مؤسسة البريد السعوديالسياحةمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالبريدالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": ارتفاع درجة الحرارة على الرياض والشرقية"قبول" تطلق سباق الفرص المتبقية حتى نهاية أغسطسالجوالون.. ركيزة حماية موارد محمية الإمام تركيإخلاء طبي لمواطن من طرابزون إلى المملكة