الرئيسية/محلياتسفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا حثت رعاياها على التواصل معها عند الضرورة 6 نوفمبر 2026 22:17آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 22:17مظاهرات في فرنساأأباريس:أخبار 24فرنساسفارة المملكةالسفارة السعودية في فرنسامظاهراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج قبل حفل زفاف نجله بساعات.. وفاة مدير تعليم محايل ونجران سابقاًتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً المملكة والأمم المتحدة تتعاونان لتأهيل الكفاءات الوطنية في مكافحة الفساد