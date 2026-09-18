الرئيسية/محليات"سفراء الإعلام" يوسّع شراكاته الجامعية لتأهيل الكفاءات الوطنيةتستهدف المبادرة شباب الجامعات السعودية وربط الدراسة بسوق العمل18 سبتمبر 2026 15:29آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 15:29جانب من إحدى فعاليات مبادرة سفراء الإعلامأأالرياض :أخبار 24مواهبالمملكةتطويرتمكين الكفاءات الوطنيةالجامعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزيرة بريطانية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم والتدريبخطيبا الحرمين: المساس بأمن المقدسات "خط أحمر" و"جرم كبير""الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 6 مناطق"الطرق": توظيف نواتج الهدم يعزز استدامة الخلطات الإسفلتية