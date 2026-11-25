الرئيسية/محلياتسقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على ميناء جازانأضرار طفيفة دون إصابات بالمدنيين والعمل جارٍ على تحديد نوع المقذوف25 نوفمبر 2026 19:33آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 19:39المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكيأأجازان:أخبار 24التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثي الإرهابيةصواريخ الحوثيينميناء جازانالعمليات العسكرية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الإسكان": نستهدف ضخ 80 ألف وحدة وأرض مطورة بـ2027البنية التحتية بالرياض تصدر أكثر من 19 ألف ترخيص في أكتوبرالتخصصي يتصدر مستشفيات الشرق الأوسط في تصنيف "نيوزويك" 2027خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بحساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل