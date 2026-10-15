الرئيسية/محليات"سوكبا" تتيح للطلبة دخول اختبارات مهنية قبل التخرج دخول اختبارات أربع شهادات بعد إنجاز 50% من ساعات البكالوريوس16 أكتوبر 2026 01:45آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 01:45الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينأأالرياض:أخبار 24الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالتخرجسوكباالاختباراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمانة الشرقية تغلق جزئيًا نفق الملك فهد للصيانة اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في خميس مشيط والمنطقة الجنوبية"موهبة" تتيح أداء مقياسها عن بُعد لأول مرة"التحالف": استهدفنا مصادر تمويل حيوية لمليشيا الحوثي