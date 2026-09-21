الرئيسية/محلياتسياسة موحدة لأعمال التفتيش والرقابة بـ5 مبادئ توجيهيةمرجع وطني يعزز منهجيات التفتيش بين الجهات الرقابية المختلفة21 سبتمبر 2026 16:18آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 16:18من جناح المركز الوطني للتفتيش والرقابة في إحدى الفعاليات - أرشيفيةأأالرياض :أخبار 24المركز الوطني للتفتيش والرقابةالتفتيشالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الداخلية" تحذر من ترك العمالة تعمل لحسابها أو لدى الغيرتخريج 155 ضابطاً من الدورة التأهيلية الـ55 للدفاع المدنياليوم الوطني يجمع الموهوبين بالوزراء والمسؤولين في 20 جهةبدء التسجيل العيني لـ22.9 ألف عقار بالرياض والقصيم الأحد